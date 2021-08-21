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Спрос на комнаты в Петербурге увеличился с 2019 года в три раза
Общество
Спрос на комнаты в Петербурге увеличился с 2019 года в три раза
пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 21 августа. Петербургские комнаты стали пользоваться большей популярностью в 2021 году, спрос на них вырос в три раза по сравнению с показателем за 2019 год.

Согласно данным агентства недвижимости «Доли.ру», число владельцев комнат в Санкт-Петербурге увеличился на 11% (по сравнению с июнем). За год рост спроса на комнаты превысил 102%.

По словам риелторов, количество запросов на приобретение петербургских комнат в этом месяце оказалось рекордным, начиная с 2018 года. Сейчас в Северной столице продают около 2,6 тысячи комнат. Самый бюджетный вариант можно купить за 800 тыс. рублей, а вот стоимость самого дорогого объекта оценивается в 8,5 млн рублей.

Петербургские застройщики ввели в этом году в эксплуатацию 1,9 млн квадратных метров жилья. До 2030 года запланировано построить почти 32 млн жилых «квадратов».

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