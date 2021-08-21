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Исследование выявило самые романтичные направления для отдыха в России

  /   Обновлено: 21 августа 2021 05:09
Общество
Исследование выявило самые романтичные направления для отдыха в России
pixabay.com

Санкт-Петербург, 21 августа. Некоторые российские города попали в рейтинг самых романтичных направлений в бархатный сезон. В списке оказался Санкт-Петербург.

Сервис Tvil.ru изучил данные бронирования жилья парами в бархатный сезон, сентябре и октябре текущего года. Лидерами рейтинга стали Евпатория, Сочи, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москва, пишет РИА Новости.

Чаще всего пары бронируют от одной до девяти ночей в отелях. Траты на проживание составляют от 1,6 до 9 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего обойдется отдых в Воронеже. Среди самых дорогих направлений оказались Эльбрус и город в Карелии Пряжа.

Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили самые популярные направления для туризма в период пандемии коронавируса в России. Первыми в списке оказались Краснодарский край и Крым. Замыкают пятерку лидеров Калининград, курорты Балтийского моря и Дагестан.

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