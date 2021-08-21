«Город подготовлен»: Солонников оценил возможности вакцинации в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 августа. Жители Петербурга могут пройти вакцинацию не только в медучреждениях, но и на работе. Об этом высказался политолог Дмитрий Солонников.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил о необходимости создания коллективного иммунитета к сезону ОРВИ. По словам политолога, пик заражаемости респираторными заболеваниями приходится на весну и осень. Солонников поддержал слова главы города о важности вакцинации, пишут «Невские новости».

«Город хорошо подготовлен к возможности вакцинироваться — это мы отмечали еще весной... Да, многие говорят, в Петербурге это легко и просто, в поликлиниках, в торговых центрах, можно выезд на работу организовать», — подчеркнул политолог.

Петербуржцы могут привиться одной из вакцин, которые представлены в стране. Граждане могут сами выбрать место и время иммунизации. По словам Солонникова, власти создали все условия для снижения заболеваемости.

Идею Александра Беглова об открытии 43 мобильных пунктов вакцинации поддержала депутат ЗакСа Ирина Иванова. Она напомнила, что непривитые граждане тяжелее переносят коронавирус, поэтому возможность привиться должна быть в каждом городе.