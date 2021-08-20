Ирина Иванова поддержала открытие Бегловым новых пунктов вакцинации

Санкт-Петербург, 20 августа. Чем больше в городе пунктов, где можно пройти вакцинацию, тем больше у человека возможностей привиться. На это обратила внимание депутат ЗакСа Ирина Иванова.

В связи с этим она назвала важной работу губернатора Александра Беглова по открытию 43 мобильных пунктов в Северной столице. Только вакцинация, о которой говорит градоначальник, способна решить вопрос всплеска заболеваемости, подчеркнула Иванова в беседе с iReactor.

«Как бы мы не относились к прививкам, другого способа защититься нет», — заявила парламентарий.

Депутат считает необоснованной позицию противников прививок. По словам Ивановой, она не слышала о случаях, чтобы вакцина приводила к ослаблению здоровья. При этом невакцинированные граждане переносят коронавирус крайне тяжело, потому подобные пункты должны появляться в городе, заключила собеседница агентства.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее напомнил жителям города о важности привиться от COVID-19 перед началом нового учебного года. По его словам, если не принимать должных мер, то город может столкнуться с очередной волной распространения коронавируса.

Что касается лекарств и комплектов препаратов по вакцинации, то в петербургских медучреждениях их хватает. Это подтвердила главный врач Санкт-Петербургской городской клинической больницы №20 Татьяна Суровцева.