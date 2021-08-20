МЧС предупредило петербуржцев о грозе вечером 20 августа

Санкт-Петербург, 20 августа. Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило горожан об ухудшении погодных условий в ближайшие несколько часов.

Вечером 20 августа в Северной столице ожидается гроза. В непогоду горожанам следует быть особенно внимательными и соблюдать правила личной безопасности, предупреждают в МЧС. Не стоит парковать свою машину вблизи шатких конструкций, а также деревьев. Желательно переждать грозу в теплом и сухом помещении.

Метеоролог Юрий Куткевич ранее рассказал, какой окажется погода в Петербурге 1 сентября. Столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов. Спрогнозировать осадки пока невозможно. Не исключено, что линейки придется проводить в помещениях.