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МЧС предупредило петербуржцев о грозе вечером 20 августа

  /   Обновлено: 20 августа 2021 18:38
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе вечером 20 августа
pixabay.com  /  WKIDESIGN

Санкт-Петербург, 20 августа. Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило горожан об ухудшении погодных условий в ближайшие несколько часов.

Вечером 20 августа в Северной столице ожидается гроза. В непогоду горожанам следует быть особенно внимательными и соблюдать правила личной безопасности, предупреждают в МЧС. Не стоит парковать свою машину вблизи шатких конструкций, а также деревьев. Желательно переждать грозу в теплом и сухом помещении.

Метеоролог Юрий Куткевич ранее рассказал, какой окажется погода в Петербурге 1 сентября. Столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов. Спрогнозировать осадки пока невозможно. Не исключено, что линейки придется проводить в помещениях.

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