Рукописи и водительские права Талькова можно будет купить на аукционе в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 августа. Нотные рукописи и водительские права убитого певца Игоря Талькова выставят на аукцион в Петербурге. На вырученные средства планируют устроить концерт памяти музыканта.

Среди лотов будут рукописи песен «Чистые пруды» и «Летний дождь», рассказал концертный директор Игоря Талькова — младшего Артем Нефедьев. Бумаги уже выставили в Северном Аукционном доме, а сами торги состоятся 25 или 26 августа. Пойти на продажу рукописей пришлось из-за нехватки средств на концерт, который состоится 6 октября — в день смерти певца.

«Это будет не просто обычный концерт, а настоящее шоу, мы к нему серьезно готовимся, и, к сожалению, расходы превысили бюджет», — рассказал Нефедьев «Петербургскому дневнику».

Изначально на аукцион собирались выставить гитару Талькова, однако музыкальный инструмент дорог сыну певца как память об отце. Водительские права покойного музыканта оценивают в 2 миллиона рублей. За каждую рукопись планируют получить по 1 миллиону рублей, при этом начальная стоимость каждого лота — 100 тысяч, передает «Мир 24».

Напомним, Игоря Талькова застрелили в 1991 году во время концерта в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Продюсер Марк Рудинштейн ранее поделился деталями трагической гибели музыканта.