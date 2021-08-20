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Несовершеннолетний sup-серфер стал заложником шторма в Финском заливе

  /   Обновлено: 20 августа 2021 15:37
Происшествия
Несовершеннолетний sup-серфер стал заложником шторма в Финском заливе
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 20 августа. Спасателям пришлось вызволять из вод Финского залива двоих sup-серферов. Выяснилось, что это мать вместе с десятилетним сыном вышла на воду на доске.

Однако сильный ветер и шторм застали обоих в воде. К берегу из-за высокой волны они самостоятельно добраться не могли. Об этом корреспонденту ФАН стало известно от очевидцев произошедшего.

Доставлять на берег 33-летнюю мать вместе с сыном пришлось сотрудникам поисково-спасательной службы Петербурга, которые были неподалеку от места инцидента. Sup-серферов вместе со снаряжением взяли на борт судна и доставили к берегу. Помощь медиков им не понадобилась.

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