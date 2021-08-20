Петербуржцам дали советы по поиску пропавших домашних животных

Санкт-Петербург, 20 августа. Советы по поиску пропавших домашних питомцев дала руководитель центра помощи бездомным животным «Потеряшка» Марина Пушенко на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Специально для поиска пропавших четверолапых друзей в Петербурге уже на протяжении 20 лет существует центр помощи бездомным животным «Потеряшка». Раньше информацию о питомце можно было распространить только через газету, однако с появлением интернета поиски стали проще, заявила Пушенко.

«Я советую позвонить в «Потеряшку», оставить данные питомца, а потом распространить сведения. Кроме того, можно обратиться в группу района города в соцсетях или попросить помощи на зоозащитных сайтах», — добавила она.

Пушенко посоветовала не отпускать собак с поводков во время праздников, а также не поручать их выгул маленьким детям. Кроме того, для быстрого нахождения пропавшего питомца существует процедура чипирования, однако она является платной и не очень популярной.

Невские Новости / Наталия Казакова

«Есть и другие современные способы, к примеру, трекеры. Их можно вешать на животных. Пусть и не с самой высокой точностью, но их можно найти», — заявила глава «Потеряшки».

Решение проблемы бродячих животных в России, по ее словам, остается противоречивым. Долгое время организация боролась за отмену отлова с последующим убийством животного. В Петербурге идет программа кастрации четверолапых, добавила она.

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«Стай здесь нет, только в застройках и в заводских районах, а это — периферия города. В городской застройке их нет», — заявила она.

Кроме того, Марина Пушенко рассказала, как пристроить животное в приют навсегда или на время. Также она ответила на все вопросы журналистов по данной тематике.