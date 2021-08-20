Петербургский метеоролог сделал прогноз погоды на 1 сентября

Санкт-Петербург, 20 августа. Погода на территории Северной столицы в День знаний будет, вероятнее всего, соответствовать температурной норме для этого времени года, заявил метеоролог Юрий Куткевич.

Согласно многолетним наблюдениям, столбики термометра в Петербурге на 1 сентября будут держаться на отметке 16–18 градусов тепла или немного ниже. Ночью температура воздуха составит порядка 10–12 градусов выше нуля, предположил Куткевич.

Возможность проведения праздничных линеек под открытым небом пока остается под вопросом, поскольку до 1 сентября остается еще почти две недели и спрогнозировать осадки пока невозможно. По словам метеоролога, погода в Петербурге в ближайшие дни будет ухудшаться.

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила ведомствам страны обратить внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность школ страны. Ученики и учителя должны приступить к занятиям без риска для жизни, уточнила она.