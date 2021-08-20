«Победа» открыла продажу билетов на рейсы из Петербурга в Тюмень

Санкт-Петербург, 20 августа. Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», открыл продажу билетов в новом направлении. Россияне смогут летать в Тюмень из Петербурга самолетами этой компании.

«Победа» начнет летать в этом направлении с 1 октября. Авиаперевозчик планирует выполнять пять рейсов в неделю.

Тюмень станет 26-м городом маршрутной сети «Победы» из петербургского аэропорта Пулково, заявили в пресс-службе компании. Стоимость билетов начинается от 2500 рублей.

Авиаперевозчик «Победа» ранее заявил о готовности летать в Египет с конца октября. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Все рейсы компании сейчас задействованы на маршрутах летнего расписания.