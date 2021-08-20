СК Петербурга возбудил против тренера дело о сексуальном насилии в детском лагере

Санкт-Петербург, 20 августа. Правоохранители возбудили в отношении тренера по борьбе уголовное дело о сексуальном насилии. Источник ФАН в силовых структурах рассказал о деталях преступления.

Пострадавшими стали две 13-летние девочки, которые отдыхали в лагере «Луч». Заявление в полицию поступило от матери одной из несовершеннолетних. Она рассказала о сексуальном насилии в ночь на 19 августа.

Следователи и оперативники немедленно прибыли в лагерь. С места преступления они изъяли биоматериалы, волосы, туалетную бумагу и полотенце, ставшие затем вещественными доказательствами.