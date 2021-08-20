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Петербургских автолюбителей ждут штрафы за проезд по ЗСД «зайцем»
Происшествия
Петербургских автолюбителей ждут штрафы за проезд по ЗСД «зайцем»
unsplash.com  /  Julia Tsukurova

Санкт-Петербург, 20 августа. Водителей, которые не оплатили проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД), будут штрафовать. Систему наказания для нарушителей уже ввели в действие.

Согласно постановлению, размер штрафа за проезд без оплаты составит 1,5 тыс. рублей для владельцев легковых авто, а водителям грузового транспорта назначат в случае нарушения 5 тыс. рублей.

Рассмотрение дел поручено Северо-Западному межрегиональному Управлению Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. В настоящее время ведомство активно взаимодействует с операторами магистрали и ГИБДД.

После систематических нарушений граждан, связанных с неуплатой проезда, было принято решение о введении штрафных санкций, отмечают в комитете по транспорту.

Ранее ГАТИ сообщила о вынесении более 130 постановлений о парковках на газоне в Санкт-Петербурге. Всего правоохранители выписали штрафов на сумму 693 тыс. рублей.

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