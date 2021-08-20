Крупная партия вакцины «Спутник V» доставлена в Петербург

Санкт-Петербург, 20 августа. Петербург получил новую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Препарат уже направлен в городские пункты вакцинации.

В данный момент Северная столицы не испытывает дефицита вакцины. Город получил 38 400 комплектов препарата «Спутник V», который уже направлен в прививочные пункты. Накануне в Петербург поступило 132 904 дозы «Спутника Лайт», а также 6 240 комплектов вакцины «КовиВак», добавили в Смольном.

«Призываю сделать прививку тех, кто еще не привился. Люди возвращаются из отпусков, впереди новый учебный год. Нельзя допустить взрывного роста заболеваемости», — заявил губернатор города Александр Беглов.

Петербургские медики рассчитывают, что углубленную диспансеризацию после коронавирусной инфекции пройдут порядка 300 тыс. горожан. Однако это значение может меняться в зависимости от эпидемической обстановки в городе.

Недавно стало известно, что Подмосковье вошло в тройку лидеров среди российских регионов по доле вакцинированных от коронавируса. Согласно официальным данным, обе прививки здесь сделали 32,43% населения, сообщает «Подмосковье сегодня».