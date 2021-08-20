Тренер из петербургского лагеря задержан за сексуальное насилие в отношении девочек

Санкт-Петербург, 20 августа. Правоохранители задержали тренера, работающего в детском лагере в Северной столице. Он подозревается в сексуальном насилии.

Согласно неофициальной информации, преступления совершались в детском учреждении, расположенном в курортном районе. В полицию обратились родители одной из девочек. Злоумышленник якобы совершил сексуальное насилие в отношении двух подростков, пока те спали, передавали журналисты ТАСС.

Недавно в Подмосковье правоохранители завершили расследование дела в отношении пожилого извращенца. Он насиловал 12-летнюю девочку и снимал на видео свои похождения, сообщало РИАМО.