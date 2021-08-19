Политолог Любомирский назвал плюс борьбы «Родины» за участие в выборах

Санкт-Петербург, 19 августа. Борьба партии «Родина» за место в Законодательном собрании совершенствует избирательную систему в России, считает политолог Юрий Любомирский.

Подача жалобы в Центризбирком на решение ГИК Санкт-Петербурга является элементом политической конкуренции, рассказал специалист в беседе со «Слово и Дело».

«Демократический порядок складывается благодаря борьбе разных интересантов за свои права», — сказал специалист.

В рамках конкуренции и противоборства различных точек зрения и складывается демократия. Чем больше попыток оспорить какие-то неправомочные с точки зрения тех, кто подает жалобу, решения, тем лучше, тем быстрее система привыкает к демократическому порядку, а в обществе формируется здоровая политическая культура, заключил эксперт.

К «Родине» уже обращено пристальное внимание петербуржцев, организация имеет мощную поддержку общественности, что является хорошим подспорьем для восстановления в выборах.