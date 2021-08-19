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Политолог Аркатов рассказал, при каком условии «Родина» поучаствует в выборах
Политика
Политолог Аркатов рассказал, при каком условии «Родина» поучаствует в выборах
Prt Scr youtube.com  /  Partia Rodina

Санкт-Петербург, 19 августа. Партия «Родина» еще может успеть восстановиться на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, но при одном условии.

Для этого организации необходимы грамотные юристы, заявил российский политолог, общественный деятель, ведущий и автор видеопроекта «Смыслы» Иван Аркатов в беседе с «ПолитРоссией».

«Юристы, которые сопровождают партию «Родина», должны активно и грамотно все подготовить», — сказал политолог.

Кроме того, необходимо поднять информационную шумиху, нужно привлечь максимальное внимание к проблеме, чтобы ЦИК помог партии. С этим пока что все удается: «Родина» имеет мощную поддержку общественности, к ней прикованы взгляды петербуржцев. Таким образом, в сочетании с грамотной и корректной подготовкой документов и соблюдением всех нюансов партия может успеть принять участие в выборах, заключил эксперт.

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