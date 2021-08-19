Синоптики рассказали петербуржцам о погоде 20 августа

Санкт-Петербург, 19 августа. Облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди ожидают жителей Петербурга в пятницу.

В ночь на 20 августа температура понизится до +13...+15 градусов. А днем столбики уличных термометров покажут от +18 до +20 градусов, сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Юго-западный ветер подует со скоростью от трех до пяти метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 755 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Летняя погода покинет Петербург и Москву еще до наступления календарной осени. Об этом ранее предупредил метеоролог Gismeteo Леонид Старков.