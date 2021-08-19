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Эксперт Шаповалов рассказал, как «политический багаж» Шугалея поможет в кресле депутата

  /   Обновлено: 19 августа 2021 20:25
Политика
Эксперт Шаповалов рассказал, как «политический багаж» Шугалея поможет в кресле депутата
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 19 августа. Политический багаж, которым обладает Максим Шугалей, может быть полезен в рамках законотворческой деятельности, заявил политолог Владимир Шаповалов.

Главу Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея 11 августа зарегистрировали в качестве кандидата на предстоящие сентябрьские выборы в петербургский ЗакС. В своей предвыборной программе известный социолог провозгласил «точечную» работу с избирателями.

«Тот политический багаж, которым он уже обладает, его опыт, знания, они могут быть полезны в рамках законотворческой деятельности. Я уверен, что Максим в случае победы не будет заднескамеечником, а займет активную позицию», — отметил Шаповалов в беседе с iReactor.

Политолог назвал Шугалея ярким кандидатом, который имеет достаточно серьезный бэкграунд. То, как российский ученый вел себя в плену, — поведение достойного человека.

Кандидатуру опытного социолога на выборах также поддержал политтехнолог Олег Смолкин. По мнению эксперта, Шугалей обладает прекрасным потенциалом для работы в Заксобрании Петербурга.

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Владимир Шаповалов максим шугалей выборы в закс
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