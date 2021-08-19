В Петербурге оценили объемы углубленной диспансеризации после COVID-19

Санкт-Петербург, 19 августа. Петербургские медики рассчитывают, что углубленную диспансеризацию после коронавирусной инфекции пройдут порядка 300 тыс. горожан.

Однако это значение может меняться в зависимости от эпидемической обстановки, заявила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева в рамках пресс-конференции ТАСС. Начало программы углубленной диспансеризации для перенесших коронавирус в Северной столице было объявлено 1 июля.

Обследование уже прошли 8,5 тыс. жителей города. Всего участие в программе принимают четыре группы населения. Однако начать обследование могут те, кто выздоровел не менее 60 дней назад.

Как ранее сообщалось, кабмин выделит 6 млрд рублей на диспансеризацию переболевших COVID-19. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.