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Политолог Соловейчик объяснил важность решения Беглова о постройке новых детсадов
Общество
Политолог Соловейчик объяснил важность решения Беглова о постройке новых детсадов
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 19 августа. Дополнительное финансирование является одним из инструментов, который позволяет властям Петербурга создавать комфортные условия для жизни горожан.

Так, к 1 сентября в Северной столице появится 15 новых детских садов, а всего в текущем году планируют достроить 26 дошкольных учреждений. Действия губернатора Александра Беглова по сокращению дефицита детсадов высоко оценил политолог Владимир Соловейчик.

Дело в том, что строительство новых дошкольных учреждений в Петербурге отвечает нуждам местных жителей. Новые микрорайоны возводят быстро, а вот социальная инфраструктура за ними не поспевает, объяснил эксперт.

«Такие проблемы существуют на юго-западе города, Парнасе, в Каменке, поэтому открытия новых садов в этом году Петербург ждал», — добавил Соловейчик в беседе с изданием «Невские новости».

О проблеме такого дисбаланса неоднократно говорил и сам Беглов. По его словам, на сегодняшний день в Петербурге между властями и застройщиками существует договоренность: компании должны возводить не только жилые комплексы, но и обеспечивать их необходимой социальной инфраструктурой.

При этом высокие темпы строительства жилого фонда в городе на Неве являются хорошим драйвером для развития экономики Петербурга. Таким мнением ранее поделился эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

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петербург соловейчик строительство детсады беглов
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