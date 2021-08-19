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Спортивные эксперты рассказали о дворовом турнире по пляжному футболу в Петербурге

  /   Обновлено: 19 августа 2021 18:35
Спорт
Спортивные эксперты рассказали о дворовом турнире по пляжному футболу в Петербурге
Global Look Press  /  Bernd Wüstneck/ZB

Санкт-Петербург, 19 августа. Дворовый турнир по пляжному футболу стартовал во Фрунзенском районе Петербурга. Спортивные эксперты объяснили, как им удалось провести соревнования среди простых жителей.

Московский комплекс «Лужники» принял первую игру чемпионата мира по пляжному футболу. Медиагруппа «Патриот» пригласила журналистов и спортсменов для обсуждения развития и распространения данного вида спорта в России. В составе спикеров выступил Владимир Сенчук, глава Комитета по физкультуре и спорту администрации Петербурга.

Эксперты отметили, что в этом году Фрунзенский район стал местом притяжения непрофессиональных спортсменов в пляжном футболе. Сенчук рассказал, как прошла первая игра дворового турнира среди петербуржцев.

«На нашей территории Фрунзенского района проходит пилотный проект дворовых спортивных лиг. Самое интересное, что местами проведения игр являются внутридворовые спортивные площадки, которые уже были местом притяжения наших горожан, которые играют традиционно здесь. Первая игра прошла на ура: мы пригласили профессионального комментатора, при нем внутридворовые площадки выглядят очень здорово, мы получили большой отклик», — поделился Мельников.

Эксперты также обсудили перспективы пляжного футбола и объяснили, почему Россия неоднократно становилась лидером в данном виде спорта. Запись конференции опубликовал ФАН.

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пляжный футбол мельников конференция сенчук
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