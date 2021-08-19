Строительство жилых домов в Петербурге укрепляет смежные отрасли экономики

Санкт-Петербург, 19 августа. Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук положительно оценил темпы строительства жилого фонда в Санкт-Петербурге.

В 2021 году в городе ввели в эксплуатацию 1,9 млн квадратных метров жилья. Эта цифра составляет 60% от годового плана, на который опирается губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В результате его соглашения с Минстроем России в городе на Неве до 2030 года планируют построить почти 32 млн жилых «квадратов». Этим занимаются 145 компаний-застройщиков.

Склянчук заявил, что поддерживает такие большие объемы строительства, так как это дает возможность людям обзаводиться жильем. Эксперт отметил, что в городе имеется спрос на новостройки, а покупательская способность граждан не снижается.

«Один вложенный рубль строительства дает до семи рублей смежным отраслям: это малый и средний бизнес, дающие занятость, зарплату. Экономика ускоряется, город выигрывает, поскольку часть средств от нового строительства идет в городской бюджет», — заявил урбанист в беседе с «Политикой Сегодня»

Он подчеркнул, что в приоритете не только количество построенных домов. Государство также должно вести надлежащий надзор над проектами.

Как ранее сообщалось, власти Петербурга запретили строительство жилых домов без детских садов и школ. Отсутствие инфраструктуры не позволит застройщикам получить разрешение на проведение работ.