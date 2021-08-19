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СК возбудил дело по факту травмирования рабочего на стройке в Петербурге

  /   Обновлено: 19 августа 2021 18:06
Происшествия
СК возбудил дело по факту травмирования рабочего на стройке в Петербурге
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Санкт-Петербург, 19 августа. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ. Поводом для этого стали нарушения при работах на судне «Марлин», пришвартованном к достроечной набережной.

Было установлено, что на строителя упал щит при погрузке блока в трюм судна с портального монтажного крана. Мужчина получил множественные травмы, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью.

Следователи собирают необходимые доказательства по уголовному делу, а также работают над выявлением лиц, причастных к совершению указанного преступления.

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петербург уголовное дело травма
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