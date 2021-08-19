Таксист-нелегал умышленно сбил сотрудника комитета по транспорту в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 августа. Таксист-нелегал стал фигурантом уголовного дела после наезда на специалиста управления по выявлению административных правонарушений комитета по транспорту в центре Петербурга.

Следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 34-летний водитель такси, проживающий в городе без регистрации.

Установлено, что подозреваемый, находясь за рулем иномарки, наехал на сотрудника комитета по транспорту, который составлял на него протокол о нарушении правил парковки. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь. Решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения, сообщили в СУ СКР по Петербургу.

Незадолго до этого еще один петербуржец стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по аналогичной статье. Он ударил стража порядка кулаком по лицу, будучи в состоянии алкогольного опьянения.