Санкт-Петербург, 19 августа. Ученый-социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей абсолютно прав, когда делает упор на близость власти к народу. Об этом высказался аналитик.

Доктор политических наук и эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин оценил кандидатуру Шугалея на выборах в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга. ТИК Выборгского района 11 августа зарегистрировал президента ФЗНЦ. Ученый выдвинул свою кандидатуру от партии «Родина» по пятому одномандатному округу. Политолог разделяет его мысли о близости власти и народа.

«Мне кажется, что он действительно сможет доказать свой социально-ориентированный подход на реальном примере», — поделился аналитик с изданием «Ньюинформ».

Кошкин надеется, что слова будут соответствовать действительности. По его мнению, Шугалей точно воплотит заявленную программу в жизнь.

Социолог родился в Ленинграде и обрел широкую известность после инцидента в Ливии. Ученый провел в плену у боевиков около полутора лет. Преимущество Шугалея заключается в знании политики и социологии. Сейчас кандидат нацелен на активную работу и общение с жителями своего округа.

Политпсихолог Инга Бурикова ранее назвала регистрацию Шугалея первым шагом к его победе на выборах. Эксперт указала на большие противоречия, которые присутствуют в Петербурге.