Экономист Беляев рассказал, как Петербургу помогут дополнительные 25 миллиардов рублей

Санкт-Петербург, 19 августа. Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что инфраструктурный кредит в размере 25 млрд рублей поможет Санкт-Петербургу реализовать важные проекты.

Президент России Владимир Путин ранее озвучил меры, в рамках которых Северная столица может получить информационный кредит в размере 25 млрд рублей. Таким образом, регионы могут получать бюджетные займы по ставке не более 3% на 15 лет.

«Президент озабочен тем, что необходимо повысить темпы роста валового внутреннего продукта с учетом того, что государство несет на себе бремя развития инфраструктуры страны», — заявил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Он считает, что на такой базе будет просто развивать предпринимательство, а также крупный или средний бизнес. Такую инфраструктуру называют тылами производства, а заниматься ей должна государственная власть.

Однако перед городом встал выбор наиболее значимых объектов, строительство которых должно произойти в ближайшие годы. Прежде всего речь идет о Шкиперской развязке на ЗСД, новом терминале Пулково и сверхскоростных поездах между Петербургом и Москвой.

«Денег на перспективное развитие не хватит, поэтому необходима поддержка от финансового источника. Одним из них является кредитование на льготных условиях, как того и требуют особенности развития подобных объектов», — добавил экономист.

Политолог Дмитрий Солонников ранее заявил, что проекты Беглова сделают воздушную гавань Петербурга доступнее. Дополнительная развязка на трассе М11 будет соединять аэропорт с новой магистралью.