Санкт-Петербург, 19 августа. Профессиональный опыт главы ФЗНЦ Максима Шугалея поможет ему на выборах в ЗакС Петербурга. В случае победы социолог принесет большую пользу городу, считает политолог Анна Хмелева.

Ранее сообщалось, что социолог Шугалей, ставший национальным героем в России, прошел регистрацию для участия в выборах в Заксобрание в качестве кандидата от партии «Родина». Ученый пообещал проводить работу с каждым избирателем индивидуально, чтобы понять интересы и нужды петербуржцев.

Хмелева в интервью изданию «Слово и дело» заявила, что у Шугалея есть многолетний опыт работы в области политики и социологии, который дает ему определенные преимущества. Она напомнила, что глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) активно занимается правозащитной деятельностью и оказывает помощь политзаключенным.

«В целом это уже состоявшийся человек, который, безусловно, многое сможет дать своему городу в том случае, если за него проголосуют избиратели», — уверена эксперт.

Она подчеркнула, что весь свой опыт, социологический и политический, Максим Шугалей сможет проецировать на дальнейшую деятельность, которая принесет огромную пользу Санкт-Петербургу и его жителям.

Ранее ведущий программы «Время покажет» и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко заявил, что Шугалей имеет высокие шансы на выборах в депутаты ЗакСа. По его словам, достойным кандидатом социолога делают стойкость и любовь к родине.