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Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

  /   Обновлено: 19 августа 2021 15:28
Общество
Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы
Невские Новости

Санкт-Петербург, 19 августа. Специалисты МЧС заявили, что на Санкт-Петербург надвигается плотная дождевая туча. Непогода может сохраняться в течение ночи.

Согласно сообщению спасателей, днем 19 августа, а также в первую половину ночи в городе сохранится сильный ветер, который будет дуть с южного и юго-западного направления. Его скорость составит 17-20 метров в секунду. Вследствие чего высота волн на акватории Финского залива может увеличиться до 0,8-1,3 метра.

Как ранее сообщалось, мощная волна холода резко понизит температуру воздуха в Северной столице и Ленинградской области. Согласно предварительным прогнозам, горожан ожидает дождливый сентябрь.

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