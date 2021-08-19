Школьные линейки 1 сентября в Петербурге пройдут на улице

Санкт-Петербург, 19 августа. Школьные линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По словам градоначальника, при подготовке к новому учебному году были выполнены все требования Роспотребнадзора. Об этом глава города сообщил на совещании с заместителем председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой.

«Созданы все условия для безопасного пребывания детей», — подчеркнул Беглов.

Александр Беглов ранее рассказал о 15 новых детских садах, которые откроются в Северной столице к 1 сентября. Еще восемь дошкольных учреждений примут детей до конца года.