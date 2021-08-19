Мощная волна холода резко понизит температуру воздуха в Санкт-Петербурге и области

Синоптики рассказали ФАН, что первый холодный фронт уже покинул территорию Северной столицы, дальше будут идти кратковременные дожди.

«Циклон уходит, погода будет улучшаться. В предстоящие три дня погода будет прохладной, но комфортной, без сильного ветра — от слабого до умеренного», — рассказали ФАН в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ожидаемые температуры по ночам в Ленинградской области — от 10 до 15 градусов, в городе — 12–14. При этом днем воздух будет прогреваться незначительно — от 16 до 21 градуса выше нулевой отметки.

«После 23 августа заходит холод, мы уже дали прогноз о том, что по области будет в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла», — рассказали специалисты.

Сентябрь, судя, по предварительным прогнозам, будет дождливее, чем обычно, осадков может выпасть больше нормы. При этом температура воздуха окажется близкой к среднемноголетним значениям.

Ранее ФАН писал, что штормовой циклон захватил территорию Черноморского побережья. Пик непогоды в Краснодарском крае придется на 20 августа.