Санкт-Петербург, 19 августа. Социолог Максим Шугалей имеет высокие шансы на выборах в депутаты ЗакСа Петербурга благодаря надежности и любви к родине. Об этом заявил руководитель PolitRussia Руслан Осташко.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей вступил в предвыборную гонку за должность депутата Заксобрания Санкт-Петербурга. Он выделяется среди кандидатов благодаря внимательному отношению к избирателям и уникальному опыту, пережитому в Ливии, где он попал в плен.

Ведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко убежден, что именно стойкость и патриотизм сделали социолога достойным кандидатом на пост депутата. Об этом он сообщил в интервью изданию «Народные новости».

«Это человек, который ради любви к родине и своей семье не пошел ни на какие договоренности с западными спецслужбами. Я бы с ним в разведку точно пошел. Поэтому, думаю, что у него большие перспективы, высокие шансы на получение должности в Законодательном собрании Санкт-Петербурга», — объяснил Осташко.

Он также отметил, что жизненный опыт Шугалея идеально подходит для работы в составе депутатов ЗакСа. По мнению руководителя издания PolitRussia, социолог может принести немалую пользу в делах, связанных с международной политикой.

Ранее политолог Константин Калачев в разговоре с ФАН отметил высокие шансы Шугалея на выборах. Социолог видится ему человеком, поддерживающим курс президента, но в то же время с независимой позицией.