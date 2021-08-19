Петербургские врачи не выявили случаев тяжелой пневмонии среди вакцинированных

Санкт-Петербург, 19 августа. Вакцинация от коронавирусной инфекции позволила петербуржцам снизить вероятность заболевания тяжелой пневмонией, при которой необходима госпитализация.

Медицинские специалисты не выявили случаев заболевания тяжелой пневмонией среди петербуржцев, прошедших процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили представители пресс-службы вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева.

Отмечается, что данные были получены в ходе исследования, проведенного Медицинским институтом имени Березина Сергея (МИБС). Как утверждают эксперты, прохождение полного цикла вакцинации способствует снижению риска госпитализации при COVID-19 в 2,6 раза.

Вакцинация — эффективный способ защиты организма от заражения коронавирусом. Процедуру можно пройти и при беременности, что становится возможным благодаря безопасности применяемых препаратов. Как сообщает издание «Подмосковье сегодня», в Московской области вакцинацию проводят в офисах МФЦ.