Правоохранители более недели ищут упавшего с Литейного моста мужчину

Санкт-Петербург, 19 августа. Правоохранители продолжают поиски упавшего с Литейного моста жителя Санкт-Петербурга. Инцидент случился утром 11 августа, но до сих пор судьба мужчины остается неизвестной.

Падение мужчины в Неву в центре Северной столицы произошло на глазах очевидцев, которые и позвонили в полицию. Учитывая продолжительные поиски упавшего, шансы на то, что он выжил, самостоятельно выбрался из воды и скрылся в неизвестном направлении, малы. Экспертным мнением делится источник ФАН в правоохранительных органах.