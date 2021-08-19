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Правоохранители более недели ищут упавшего с Литейного моста мужчину

  /   Обновлено: 19 августа 2021 12:40
Происшествия
Правоохранители более недели ищут упавшего с Литейного моста мужчину
Невские Новости

Санкт-Петербург, 19 августа. Правоохранители продолжают поиски упавшего с Литейного моста жителя Санкт-Петербурга. Инцидент случился утром 11 августа, но до сих пор судьба мужчины остается неизвестной.

Падение мужчины в Неву в центре Северной столицы произошло на глазах очевидцев, которые и позвонили в полицию. Учитывая продолжительные поиски упавшего, шансы на то, что он выжил, самостоятельно выбрался из воды и скрылся в неизвестном направлении, малы. Экспертным мнением делится источник ФАН в правоохранительных органах.

 

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