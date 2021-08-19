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Председатель регионального отделения «Родины» Комелов поддержал Шугалея на выборах в ЗакС
Общество
Председатель регионального отделения «Родины» Комелов поддержал Шугалея на выборах в ЗакС
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Санкт-Петербург, 19 августа. Председатель севастопольского регионального отделения партии «Родина» Иван Комелов поддержал кандидатуру ученого-социолога Максима Шугалея на выборах в Заксобрание Петербурга.

По словам политика, Шугалей – принципиальный человек, он всегда идет к конечному результату. Это позволяет утверждать, что те жители Северной столицы, которые поддержат его кандидатуру, могут быть уверены на 100% отдачу в его работе.

«Про Максима Шугалея слышали, наверное, все. Начиная от фильма с его историей, заканчивая в принципе тем, что он известный социолог», — сообщил Комелов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Социолог Максим Шугалей примет участие в выборах в городской парламент по пятому одномандатному округу. К нему относится Калининский район, где кандидат ранее учился. Таким образом, Шугалей уже знаком с некоторыми проблемами местных жителей и намерен проводить работу со всеми избирателями. Он имеет политический опыт и обладает необходимыми компетенциями для эффективной работы на благо горожан.

Политолог, независимый эксперт Димитрий Бабич ранее также поддержал Шугалея на выборах в Заксобрание. Он считает, что у социолога хорошие шансы на избрание.

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