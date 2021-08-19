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Самокатчик обнаружил труп в Неве по пути на работу

  /   Обновлено: 19 августа 2021 12:44
Происшествия
Самокатчик обнаружил труп в Неве по пути на работу
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Санкт-Петербург, 19 августа. Правоохранители Петербурга обнаружили труп мужчины в Неве в районе проспекта Обуховской обороны. О том, что в реке плавает безжизненное тело, в полицию сообщил самокатчик.

Петербуржец ехал на работу на электросамокате от станции метро «Пролетарская» в сторону Володарского моста. Двигаясь по проспекту Обуховской обороны, мужчина увидел в Неве труп неизвестного, о чем немедленно заявил в правоохранительные органы, сообщает источник ФАН в полиции.

На вид утопленнику было 35-40 лет. Покойный был среднего роста, плотного телосложения, а также имел славянский тип лица. Мужчина был коротко стрижен, одет в черные спортивные брюки, серую кофту и ярко голубые кроссовки.

Ранее стало известно, что с начала лета в водоемах Санкт-Петербурга погибли 36 человек. Для сравнения, в Ленинградской области водная стихия унесла жизни 56 местных жителей, сообщал 360tv.ru.

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