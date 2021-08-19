Петербуржец пырнул возлюбленную отверткой в споре за кота

Санкт-Петербург, 19 августа. Мужчина ранил возлюбленную отверткой за попытку отобрать у него кота. Инцидент произошел в Невском районе города.

Молодые люди сильно поссорились и начали выяснять, с кем останется питомец. В какой-то момент девушка забрала животное, но парень ударил ее по лицу и воткнул ей в живот отвертку.

После этого петербуржец сбежал вместе с котом, бросив пострадавшую истекать кровью. Полицию вызвала соседка, раненая девушка пришла к ней и попросила о помощи, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По данному факту возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда. Подозреваемого задержали, его девушка находится в больнице.

Незадолго до этого крымчанин избил 24-летнюю возлюбленную, которая заявила, что хочет разорвать отношения. Ей потребовалась медицинская помощь.