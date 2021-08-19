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Полиция проверяет последствия «сальто-мортале» на Володарском мосту в Петербурге

  /   Обновлено: 19 августа 2021 10:49
Происшествия
Полиция проверяет последствия «сальто-мортале» на Володарском мосту в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Санкт-Петербург, 19 августа. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга начали проверку последствия «сальто-мортале» на Володарском мосту. Автором трюка стал 49-летний мужчина, решивший оригинально прыгнуть в Неву.

По информации правоохранителей, экстремал самостоятельно прыгнул в воду и доплыл до левого берега Невы, где его уже ждала бригада скорой помощи. Выжившего любителя адреналина осмотрели и доставили в Мариинскую больницу, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

Само сальто попало на камеру уличного видеонаблюдения. Врачи диагностировали у экстремала ушибы тела, полученные от удара о водную поверхность. Тем не менее Арабвай Д. смог проплыть около 100 метров после исполнения опасного трюка. Обстоятельства ЧП выясняются.

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