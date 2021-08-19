Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 11:23
11:21
Общество
Петербургские реставраторы начали разбирать строительные леса с памятника Николаю I
11:20
Весь мир
«Хезболла» сообщила, что Иран направит в Ливан несколько крупных партий топлива
11:17
Армия
Пентагон заявил о планах закупить авиационную технику для украинских ВВС
11:16
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес поздравила Бена Аффлека с днем рождения и не забыла про его дочерей
11:12
Политика
Депутаты «Единой России» предложили запретить въезд русофобам в страну
11:12
Спорт
Роберт Левандовски хочет уйти из «Баварии» до 35 лет
11:10
Армия
В Китае рассказали о грозном сигнале, который Россия послала Западу
11:10
Общество
Доктор Мясников объяснил, почему лишний вес полезен для пожилых людей
11:08
Общество
Виталий Гиберт рассказал ФАН о перестроении Вселенной и трансформации мышления
11:08
Экономика
Новый внедорожник Lincoln Navigator получил автопилот
Все новости

Две полосы движения перекроют на КАД между проспектами Энгельса и Культуры
Общество
Две полосы движения перекроют на КАД между проспектами Энгельса и Культуры
Агентство «Москва»  /  Киселев Сергей

Санкт-Петербург, 19 августа. Движение на КАД между развязками на улицах Энгельса и Культуры перекроют в связи с ремонтом с 20 по 24 августа. Строители будут работать круглосуточно.

Перекрыты будут две полосы движения, однако на первой полосе введут ограничение по скорости до 50 километров в час. Информацию о перекрытии дорог выведут на табло, поэтому автовладельцам будет сложно ее не заметить. Кроме того, по обочинам поставят водоналивные барьеры, временные дорожные знаки, а также возведут световую сигнализацию.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки выполнения работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий», — объяснил начальник ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Напомним, смертность на дорогах России планируют свести к минимуму к 2030 году. МВД рассчитывает свести показатель смертности к 1 на 10 тысяч человек.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Две полосы движения перекроют на КАД между проспектами Энгельса и Культуры
кад ремонт дорога
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru