Две полосы движения перекроют на КАД между проспектами Энгельса и Культуры

Санкт-Петербург, 19 августа. Движение на КАД между развязками на улицах Энгельса и Культуры перекроют в связи с ремонтом с 20 по 24 августа. Строители будут работать круглосуточно.

Перекрыты будут две полосы движения, однако на первой полосе введут ограничение по скорости до 50 километров в час. Информацию о перекрытии дорог выведут на табло, поэтому автовладельцам будет сложно ее не заметить. Кроме того, по обочинам поставят водоналивные барьеры, временные дорожные знаки, а также возведут световую сигнализацию.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки выполнения работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий», — объяснил начальник ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Напомним, смертность на дорогах России планируют свести к минимуму к 2030 году. МВД рассчитывает свести показатель смертности к 1 на 10 тысяч человек.