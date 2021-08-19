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Обвиняемым в убийстве петербургского ресторатора вынесли приговор

  /   Обновлено: 19 августа 2021 09:34
Происшествия
Обвиняемым в убийстве петербургского ресторатора вынесли приговор
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Санкт-Петербург, 19 августа. Суд вынес приговор группе лиц, обвиняемых в убийстве петербургского бизнесмена Михаила Долгополова в 2019 году, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следствием и судом было установлено, что Сергей Ким, Андрей Васильев, Вадим Обысов и четвертый соучастник вступили в сговор с целью осуществления заказного убийства за 500 тыс. рублей.

Они купили оружие и машину, после чего под обманным предлогом вывезли жертву в арендованный коттедж, расположенный в Гатчинском районе. Там злоумышленники застрелили ресторатора и закопали его тело в лесу.

Следователи и сотрудники уголовного розыска регионального главка МВД смогли установить психологический контакт с подозреваемыми, которые дали признательные показания и рассказали, где спрятан труп. Заказчику убийства предъявлено заочное обвинение, он объявлен в международный розыск.

Ленинградский областной суд вынес обвинительный приговор. Ким получил 17 лет лишения свободы, Обысов — 18 лет, а Васильев — 15 лет, все с отбыванием в колонии строгого режима. Дело четвертого фигуранта было выделено в отдельное производство, так как он проходил как соучастник.

Участники преступления попросили суд рассматривать дело с участием коллегии присяжных, которые в начале августа признали их виновными.

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