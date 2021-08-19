Петербуржцев ожидают дожди и ветреная погода в четверг

Санкт-Петербург, 19 августа. Погода в Санкт-Петербурге в четверг, 19 августа, станет более прохладной. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается усиление скорости потоков ветра.

Специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозируют дождливую и ветреную погоду в Санкт-Петербурге в четверг, 19 августа. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник».

По данным синоптиков, кратковременные дожди на территории Северной столицы ожидаются днем. Ветер южный, местами порывистый. Предполагается, что он усилится ближе к полудню. Столбики термометров поднимутся до отметки в 20 градусов выше нуля. Атмосферное давление будет понижаться в течение дня.

Как сообщает издание «Ридус», осень в России наступит раньше, чем обычно. В течение нескольких дней температура воздуха начнет понижаться и составит примерно +15 градусов. Днем ранее в Москве выпали сильные ливни, сопровождающиеся грозой. В регионе был объявлен оранжевый уровень опасности, который будет снят утром четверга, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Однако не везде конец лета отметится похолоданием. Ожидается, что в Татарстане сезон закончится жаркой погодой.