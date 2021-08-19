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Сильный ветер и небольшие дожди ожидают в четверг жителей Петербурга
Общество
Сильный ветер и небольшие дожди ожидают в четверг жителей Петербурга
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 19 августа. Порывистый ветер до 15 метров в секунду прогнозируется в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в местном ГУ МЧС.

В Петербурге 19 августа прогнозируется юго-западный ветер 7–12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Представители экстренных служб города просят местных жителей не оставлять свои автомобили под шаткими конструкциями и деревьями, а также по возможности обходить их стороной.

Штормовое предупреждение в Москве продлится до утра четверга. МЧС России по столичному региону предупредило местных жителей об опасности из-за резкого ухудшения погодных условий.

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