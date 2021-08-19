Беглов: 15 новых детских садов откроются к 1 сентября в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 августа. В текущем году в Петербурге откроются 26 новых детских садов, которые смогут принять 3 826 детей, заявил петербургский губернатор Александр Беглов.

Уже построены и начали работать три детсада. К 1 сентября свои двери распахнут еще 15 учреждений на 2205 малышей. Оставшиеся восемь дошкольных учреждений откроют до конца года.

«Развитие дошкольного образования — один из приоритетов для города», — приводит слова Беглова пресс-служба губернатора.

По данным Смольного, всего с 1 сентября в городе в детсады пойдут 293 000 ребятишек.

Ранее сообщалось, что 1 сентября на Полюстровском проспекте Петербурга откроется новый филиал лицея №126. Пока образовательное учреждение работает в зданиях на улицах Федосеенко и Замшиной. В 55 классах лицея учатся более 1 600 школьников. Третье здание позволит отправить детей в расположенное рядом учебное заведение жителям квартала Полюстрово 24-27. Александр Беглов уже оценил ход работ.