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СМИ сообщили о нарушении условий домашнего ареста депутатом Резником в Петербурге
Политика
СМИ сообщили о нарушении условий домашнего ареста депутатом Резником в Петербурге
assembly.spb.ru  /  Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 19 августа. Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник принимает гостей, несмотря на домашний арест в связи с уголовным делом о хранении наркотических средств.

Вечером в среду, 18 августа, из квартиры парламентария на Васильевском острове вышли муниципальный депутат Ольга Галкина и официальный помощник Резника в Заксобрании Антон Морозов, сообщает издание «Невские новости».

Последний сообщил корреспонденту, что посетители не встречались с Резником. Галкина рассказала, что они принесли продукты и лекарства матери депутата. По словам корреспондента издания, гости провели в квартире депутата не менее трех часов.

Резника обвиняют в приобретении для личного потребления запрещенных веществ. В середине августа суд оставил парламентария под домашним арестом еще на два месяца.

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