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Старпом «Ники» объяснил, что нужно для развития яхт-клубов в России

  /   Обновлено: 18 августа 2021 21:09
Общество

Санкт-Петербург, 18 августа. Гости пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсудили, сможет ли Санкт-Петербург стать парусной столицей Европы. Члены экипажа яхты «Ника» рассказали, что мешает развитию спорта.

Пресс-конференция была посвящена итогам чемпионата страны по яхтингу. Среди гостей в студию пришли мастер спорта России Вадим Манухин, он же капитан судна «Ника», и его старший помощник Александр Ган.

Эксперты отметили, что в регионе довольно высокий спрос на спорт, однако в последнее время количество яхт-клубов заметно уменьшилось. Это объясняется высокой стоимостью земли, на которой располагаются яхт-клубы.

«Количество яхт-клубов в городе резко уменьшилось. Они пошли под застройку жилья. Существующие клубы находятся в стадии осознания своей концепции. Есть желающие произвести застройку. «Газпром» оказывает поддержку», — рассказал Ган.

Манухин отметил, что для постепенного развития парусного спорта в регионе необходимо прекратить разрушать созданное. Кроме того, нужно продолжать создавать новые места. Он отметил, что есть концепции, осталось их реализовать.

Ранее в рамках пресс-конференции экипаж яхты «Ника» класса Л-6 рассказал о своей победе на соревнованиях. Капитан и старпом поделились сложностями, с которыми столкнулись при подготовке.

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патриот ника яхт-клуб
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