Власти Петербурга разработают единую платформу для аренды самокатов

Санкт-Петербург, 18 августа. Единая цифровая платформа «Я в пути» призвана повысить уровень безопасности на дорогах Санкт-Петербурга. Она позволит оплачивать аренду транспорта и найти место для парковки.

Правительство Санкт-Петербурга, совместно с сотрудниками правоохранительных органов и операторами самокатных сервисов разработает единую кикшеринговую платформу «Я в пути». Об этом сообщили представители пресс-службы вице-губернатора Станислава Казарина.

«Единое приложение необходимо для организации дорожного движения с точки зрения безопасности, потому что зачастую невозможно определить виновника ДТП с участием самоката», — говорится в сообщении.

Отмечается, что платформа будет объединять сразу несколько видов транспорта: личный, общественный и арендный. Разработка ведется в рамках создания экосистемы городских сервисов.

Как сообщалось ранее, в Новосибирске построят сеть велодорожек по запросу одной из компаний по аренде самокатов. Она будет охватывать несколько зон Советского района и наиболее популярные среди горожан маршруты.