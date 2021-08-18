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«Вставляют палки в колеса»: Андрей Петров раскрыл причины недопуска «Родины» на выборы

  /   Обновлено: 18 августа 2021 18:03
Политика
«Вставляют палки в колеса»: Андрей Петров раскрыл причины недопуска «Родины» на выборы
Федеральное агентство новостей  /  Общественное достояние

Санкт-Петербург, 18 августа. Причины недопуска «Родины» на выборы в ЗакС Санкт-Петербурга кроются в процедуре проверки, а не в составе документов, заявил глава петербургского отделения партии Андрей Петров.

В интервью изданию «ПолитЭксперт» он подчеркнул, что «Родине» кто-то сознательно мешает. Именно поэтому члены партии обратились к Центральной избирательной комиссии с требованием пересмотреть решение местного избиркома.

«Специально вставляют палки в колеса, это абсолютно все политические решения», — сказал Петров.

Он также выразил надежду на то, что представители ЦИК не пойдут на поводу у местных чиновников и примут объективное решение.

Ранее петербургская избирательная комиссия отказалась регистрировать «Родину» на выборах в Законодательное собрание под предлогом нарушений при сборе подписей в поддержку кандидатов из списка партии. Член партии Михаил Колчев ранее заявлял, что родинцы и прежде сталкивались с различными притеснениями. По его словам, «Родину» попросту боятся и стараются глушить ее деятельность.

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выборы санкт-петербург родина петров
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