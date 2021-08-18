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«Есть все задатки депутата»: политик Митина оценила кандидатуру Шугалея на выборах в ЗакС

  /   Обновлено: 18 августа 2021 17:55
Общество
«Есть все задатки депутата»: политик Митина оценила кандидатуру Шугалея на выборах в ЗакС
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 18 августа. Российский политический деятель Дарья Митина положительно оценила кандидатуру социолога Максима Шугалея на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга.

По словам Митиной, Шугалей сможет быть полезен Северной столице, а также ее жителям. Когда социолог вернулся в Россию из Ливии, то уже фонтанировал планами.

«Он очень хорошо знает российское общество», — заявила Митина в беседе с изданием «Слово и дело».

Она считает, что Шугалей не диванный политик. Он знает своего избирателя в лицо, а также понимает каждый сегмент общества в силу своей профессии.

Митина отметила, что Максим Шугалей — демократичный в общении и открытый человек. Он умеет технически мыслить, а также всегда ищет лучший и в то же время наикратчайший способ решения проблемы.

«Мне кажется, у него есть все задатки депутата. Думаю, петербуржцам повезет, если они его изберут», — добавила политик.

Депутат сочетает в себе две функции — законодательную и представительную. Митина уверена, в этих делах Шугалей будет очень полезен.

Политолог Ольга Орлова ранее выразила уверенность в успехе политической карьеры Шугалея. Она считает, что его жизненный опыт будет способствовать принятию волевых решений.

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Дарья Митина выборы петербург закс максим шугалей
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