«Дорожное радио» в Петербурге пропустило в эфир мат

Санкт-Петербург, 18 августа. Роскомнадзор проверит эфир «Дорожного радио» в Петербурге, в который 17 августа была выпущена композиция, содержащая нецензурную брань. Песня малоизвестных рэперов Жеки Расту (ныне выступающий под псевдонимом Кто ТАМ), ХТБ, Месть под названием «Пусто тут» вышла в прайм-тайм — в 20:45. ФАН попытался узнать, каким образом композиция, которая совсем не в формате данного радио, да еще и практически полностью состоящая из ненормативной лексики, оказалась в эфире.

Программный директор «Дорожного радио» Андрей Михайлов отказался отвечать на эту тему, заявив:

«Пишите запрос, будем разбираться с юристами».

Выяснить, кто из редакторов выставил песню, тоже пока невозможно, так как все руководство просто отрицает ее выход в эфир, мол, мы такие композиции просто не ставим.

Но, как сообщил источник в «Дорожном радио», подобные вещи случаются на всех волнах, от ошибок никто не застрахован, могли что-то перепутать. Вряд ли это было сделано намеренно. Тем не менее песня была сыграна полностью.

Согласно официальной информации, формат городского радио — городской романс, популярный шансон, хиты российской поп-музыки от 80-х до 00-х и хиты западной поп-музыки конца XX века. Соотношение русской музыки к зарубежной — 85/15. Из российских исполнителей наиболее популярны «Любэ», Игорь Корнелюк, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Вика Цыганова, Елена Ваенга, «Машина времени». Эклектика жуткая, но все же — не рэп. Композиция «Просто тут» мало напоминает городской романс.

«Роскомнадзор после проверки записи эфира вещателя и подтверждения наличия нецензурной лексики в эфире российского СМИ примет административные меры в отношении нарушителя. В случае выявления нарушения в отношении вещателя будет составлен протокол согласно ч. 3 ст. 13.21 КоАП РФ, которая предусматривает штраф для должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 тыс. до 200 тыс. рублей», — официально сообщили нам в пресс-службе Роскомнадзора РФ.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что по требованию Роскомнадзора были заблокированы хештеги «синий кит» в соцсетях. И готовится к созданию реестр соцсетей, который позволит сократить количество нежелательного контента.