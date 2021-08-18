Политолог Орлова выразила уверенность в успехе политической карьеры Шугалея

Санкт-Петербург, 18 августа. Намерение известного социолога Максима Шугалея баллотироваться в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга прокомментировала политолог Ольга Орлова.

Представителя партии «Родина» зарегистрировали кандидатом на выборы в городской парламент. Пережитое Шугалеем в Ливии позволит ему принимать волевые решения. Об этом эксперт рассказала в беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня».

«В случае с Шугалеем, думаю, что его жизненный опыт будет способствовать принятию волевых решений. Когда не нужно бояться, а брать и делать. Он создает впечатление именно такого человека», — уверена Орлова.

Ученый намерен пообщаться с избирателями, что поможет ему узнать обо всех проблемах своего округа. Социолог понимает, с чего необходимо начинать. От кандидата будут ждать инициатив по развитию Северной столицы, подытожила политолог, добавив, что у Максима Шугалея все должно получиться.

Социологу симпатизирует множество других специалистов и деятелей культуры. Так, политтехнолог Елена Август ранее объяснила, почему Шугалей получит поддержку избирателей.