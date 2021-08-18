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Политолог Журавлев объяснил, как «Родина» может вернуться в предвыборную гонку
Политика
Политолог Журавлев объяснил, как «Родина» может вернуться в предвыборную гонку
rtvi.com  /  Prt Scr

Санкт-Петербург, 18 августа. Партия «Родина» имеет высокие шансы на успех, если будет решать свои проблемы через Центризбирком РФ, уверен политолог Дмитрий Журавлев.

Вокруг политического движения сложилась конфликтная ситуация, поскольку Санкт-Петербургская избирательная комиссия (СПбИК) отказала регистрировать партийный список для участия в выборах в Законодательное собрание. Официально это мотивировано тем, что сбор подписей якобы проходил с нарушением законодательства. «Родина» призвала ЦИК признать этот отказ нелегитимным. Журавлев попытался объяснить произошедшее в комментарии «ПолитЭксперту».

««Родина», хоть и не партия-фаворит, но и не партия-изгой. Было бы неправильно говорить, что у нее плохие отношения с властью», — отметил он.

По его предположению, политическая сила наткнулась на недоброжелателей среди петербургских чиновников. Один из способов справиться с таким давлением — обратиться за поддержкой на федеральный уровень.

«Партия федеральная, у нее есть представители в Государственной думе. Она должна обладать достаточным ресурсом, чтобы обратится в Центризбирком», — резюмировал Журавлев.

Один из членов «Родины» Михаил Колчев выразил собственную точку зрения на недопуск к выборам. По его мнению, причина заключается в страхе конкурентов.

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